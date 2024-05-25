В труднодоступные населённые пункты Коми появились дополнительные авиарейсы

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми появились дополнительные маршруты на перелёты в труднодоступные населённые пункты. Об открытии продажи билетов онлайн сообщает Комиавиатранс. У жителей и гостей Коми появилась возможность купить билеты на дополнительные рейсы в интернете. Появился список маршрутов в труднодоступные населённые пункты.

28 мая 2024 года из Инты в 11:00 пройдёт маршрут Инта – Петрунь – Адзьва-Вом – Косью-Вом – Инта. С 1 июня по 31 августа этот рейс будет действовать каждый вторник в 9:00.

Также с 1 июня по 20 число этого же месяца по четвергам и вторникам будет проходить следующий вылет. Усть-Цильма – Окунев Нос – Медвежка – Новый Бор – Ермица – Харьга – Новый Бор – Медвежка – Окунев Нос – Бугаево – Уег – Усть-Цильма. Осуществляться он будет в 8:30.