В труднодоступные населённые пункты Коми появились дополнительные авиарейсы
- 16:45 25 мая
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми появились дополнительные маршруты на перелёты в труднодоступные населённые пункты. Об открытии продажи билетов онлайн сообщает Комиавиатранс.
У жителей и гостей Коми появилась возможность купить билеты на дополнительные рейсы в интернете. Появился список маршрутов в труднодоступные населённые пункты.
28 мая 2024 года из Инты в 11:00 пройдёт маршрут Инта – Петрунь – Адзьва-Вом – Косью-Вом – Инта. С 1 июня по 31 августа этот рейс будет действовать каждый вторник в 9:00.
Также с 1 июня по 20 число этого же месяца по четвергам и вторникам будет проходить следующий вылет. Усть-Цильма – Окунев Нос – Медвежка – Новый Бор – Ермица – Харьга – Новый Бор – Медвежка – Окунев Нос – Бугаево – Уег – Усть-Цильма. Осуществляться он будет в 8:30.
С 1 по 13 июня 2024 года также появится дополнительный рейс Усть-Цильма – Нерица – Черногорье – Замежное – Трусово – Синегорье – Усть-Цильма. Перелёты будет организованы также по вторникам и четвергам в час дня.