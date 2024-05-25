Стакан на ведро — и огурцы с помидорами плодоносят, как соперники: вот что творит дармовой настой

Огурцы и помидоры - две самые распространенные культуры, которые россияне выращивают в своих огородах. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется поливать их раз в две недели обычным настоем из доступного и недорогого продукта.

По словам опытного огородника Елены Матвеевой, этот настой богат аминокислотами и кремнием - основным элементом для здоровья и роста растений, что способствует увеличению урожайности и укреплению их иммунитета. Регулярное внесение такой подкормки позволяет получать плоды и в прохладную погоду, а урожайность каждого куста может увеличиться вплоть до 5 раз!