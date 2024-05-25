Полный запрет с сегодняшнего дня: неожиданный сюрприз ошарашил всех огородников и садоводов

Садоводам и огородникам необходимо быть бдительными, поскольку начинают действовать новые законодательные ограничения, относящиеся к определенным видам деятельности на приусадебных участках. С наступлением дачного сезона будет более строгий контроль за соблюдением этих новшеств.

Эксперты отмечают, что все садоводы будут подвергаться серьезным штрафам за нарушение установленных правил, что включает запрет на образование свалок на собственных участках и незаконное хранение мусора без специальных контейнеров для неорганических отходов. Наличие мусора на территории приведет к штрафам для владельца участка в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а за погребение пластиковых отходов в землю придется заплатить 2000 рублей.

Также важно помнить о правилах посадки растений: деревья следует высаживать не ближе трех метров к забору соседей, в противном случае наложится финансовая санкция.