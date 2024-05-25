Россияне отдохнут сразу 9 дней подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя
- 05:30 25 мая
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- Служба новостей
Ежегодно 12 июня россияне отмечают государственный праздник — День России. Это прекрасный повод отдохнуть от работы и провести время с семьей и друзьями. В 2024 году праздник выпадает на среду, поэтому для тех, кто работает пять дней в неделю, рабочая неделя сократится до четырех дней. Материал опубликовали на сайте prufy.ru.
Чтобы максимально насладиться теплыми июньскими днями, можно взять отпуск на 10, 11, 13 или 14 июня. Это позволит отдохнуть целых девять дней подряд — с 8 по 16 июня включительно. Четыре дня из них будут выходными — суббота и воскресенье.
Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на отдых. Это фундаментальное право закреплено в статье 37 Основного закона страны. Однако, право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется только тем гражданам, которые работают по трудовому договору. После шести месяцев непрерывной работы работодатель обязан предоставить работнику оплачиваемый отпуск в соответствии с утвержденным графиком отпусков. Этот график должен быть утвержден работодателем не позднее чем за две недели до окончания текущего календарного года. Работник имеет право ознакомиться с графиком отпусков и внести в него свои предложения.
12 июня станет последним нерабочим днем для россиян перед длительным периодом без официальных государственных праздников. Следующий раз они смогут рассчитывать на отдых посреди рабочей неделе только в ноябре, когда будет отмечаться День народного единства 4 ноября. Поскольку этот праздник выпадает на понедельник, работать придется только 4 дня — с 5 по 8 ноября.