Россиян ждет крупнейшая денежная реформа за последние десятилетия: она изменит жизнь каждого

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина недавно высказала оптимистическое мнение о пилотном проекте цифрового рубля. По ее словам, этот амбициозный проект успешно развивается, и в настоящее время в него активно вовлечены 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 торговых и сервисных компаний из разных регионов.

Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты России, которую Центральный банк планирует выпустить дополнительно к уже существующим наличным и безналичным средствам. В рамках пилотного проекта осуществляются различные операции: создание и пополнение кошельков, передача средств между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, все шаги которых строго контролируются регулятором.