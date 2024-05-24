Запомните раз и навсегда: известный шеф-повар сказал, надо ли сливать первую воду при варке мяса
- 21:45 24 мая
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- Служба новостей
Бытует мнение, что в первой воде при варке бульона много грязи. Но так ли это на самом деле? Для приготовления хорошего мясного бульона важно многое - выбор мяса, качество воды, пропорции продуктов, температура варки. И, конечно, тонкости самого процесса приготовления. Например, известный шеф-повар Иван Кудряшов твердо убежден - воду после закипания мяса сливать не нужно. Материал опубликовали на сайте edimdoma.ru.
Сливать первую воду рекомендуется только в том случае, если у вас есть проблемы с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой. В остальных случаях делать этого не стоит. Дело в том, что большинство загрязнений и нечистот удаляется вместе с белковой пеной, которая образуется при закипании бульона. Поэтому достаточно просто снимать эту пену по мере ее появления на поверхности.
Также лучше слить первую воду, если мясо некачественное, но такой продукт повар не рекомендует готовить вообще.
Другое дело, что пену нужно удалять постоянно, а не только в самом начале. Также обязательно избавляться от нее, если она прилипла к стенкам кастрюли. Жир, который всплывает на поверхность бульона в процессе готовки, тоже лучше периодически убирать. Это поможет сохранить чистый и прозрачный вкус блюда.