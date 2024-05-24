Лучше древесной золы и навоза: посыпьте этим грядки в конце мая – творит настоящие чудеса

Весна — время активных работ в огороде. Рассада весной требует особого внимания, а грядки весной нуждаются в тщательном уходе. По словам опытных дачников, чтобы обеспечить богатый урожай и здоровый рост растений, важно правильно подкармливать почву. В конце мая существует особый секрет, который может быть даже лучше древесной золы и навоза. Как рассказали эксперты, применение костной муки может значительно улучшить состояние грядок и обеспечить здоровый рост растений, сообщает sevastopolmedia.ru.

Основные преимущества использования костной муки: