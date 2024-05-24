Вот что ждет абсолютно всех неработающих пенсионеров с 1 июня

Определенным категориям пенсионеров сделали доплаты в размере 10 тыс. рублей. При этом есть люди, которые станут получать больше с 1 июня, а кому-то с лета пересчитают размер льгот. Как изменится начисление пенсии, рассказал портал LIFE. Определенным категориям пенсионеров сделали разовые доплаты в размере 10 тыс. рублей.

С 1 июня 2024 года некоторые пенсионеры начнут получать больше, а у некоторых будут пересмотрены размеры льгот на региональном уровне. Например, в Краснодарском крае проиндексируют льготную стоимость ежемесячных проездных документов для пенсионеров и предпенсионеров.

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%, то есть их пенсия увеличится на 8134,88 рублей. Такую же прибавку получат инвалиды, которым в мае будет установлена 1 группа инвалидности.

Пенсионеры, которые уволились с работы, в июне 2024 года могут получить проиндексированный размер пенсии. Неработающим пенсионерам также индексируют пенсии ежегодно с 1 января, их пенсии обычно выше, чем у работающих пенсионеров.