"Будет вторая пенсия": пенсионеров, которым исполнилось 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Российским пожилым гражданам предоставляется возможность получить вторую пенсию по достижении 65 лет, если они продолжили работать после выхода на пенсию. Однако размер этой второй пенсии будет меньше, чем первой, сообщает progorod43.ru.

Получение дополнительной пенсии доступно для двух групп граждан: