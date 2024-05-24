"Будет вторая пенсия": пенсионеров, которым исполнилось 60-65 лет, ждет приятный сюрприз
- 10:15 24 мая
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Российским пожилым гражданам предоставляется возможность получить вторую пенсию по достижении 65 лет, если они продолжили работать после выхода на пенсию. Однако размер этой второй пенсии будет меньше, чем первой, сообщает progorod43.ru.
Получение дополнительной пенсии доступно для двух групп граждан:
- Лица, имеющие право на пенсию по специальному стажу, такие как бывшие военнослужащие или сотрудники силовых структур. Они могут подать заявку на вторую пенсию от Социального фонда после достижения 65 лет (для мужчин) или 60 лет (для женщин).
- Лица, отработавшие не менее 15 лет в гражданской сфере, а также набравшие 28,2 пенсионных балла. Им также доступна страховая пенсия по старости в качестве второй пенсии.
Таким образом, дополнительная пенсия предоставляется пожилым гражданам, которые продолжили работать после достижения пенсионного возраста, но ее размер будет меньше, чем у первой пенсии.