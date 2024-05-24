Новая льгота вводится в России с 26 мая 2024 года для каждого пенсионера
- 09:40 24 мая
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С 26 мая 2024 года пенсионеры получили новую льготу на проезд в поездах РЖД - 20% скидка на билеты в вагоны-купе. Для получения скидки необходимо предъявить пенсионное удостоверение.
Однако, есть ряд условий:
- Скидка действует только при покупке билета не менее чем за 5 дней до поездки
- Билеты по льготной цене являются невозвратными, но могут быть возвращены при наличии уважительных причин
- Льготные условия будут действительны до 20 декабря 2024 года, кроме периода новогодних праздников.
В целом, новая льгота открывает для пенсионеров дополнительные возможности для экономии на железнодорожных поездках и расширяет их возможности для путешествий. Данная мера призвана сделать железнодорожные перевозки более доступными и привлекательными для пожилых граждан, пишет Наша газета.