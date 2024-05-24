В Коми на один день запретят продавать алкоголь

В Коми с 2012 года действует закон, регулирующий продажу алкогольных напитков в регионе. За время его действия было внесено несколько поправок, расширяющих список запретов и ограничений.

Среди прочих в республике запрещена продажа алкоголя с 22: 00 до 08: 00 как в будние дни, так и в выходные.