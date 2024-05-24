В Коми на один день запретят продавать алкоголь
- 08:30 24 мая
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- Татьяна Зубова
В Коми с 2012 года действует закон, регулирующий продажу алкогольных напитков в регионе. За время его действия было внесено несколько поправок, расширяющих список запретов и ограничений.
Среди прочих в республике запрещена продажа алкоголя с 22: 00 до 08: 00 как в будние дни, так и в выходные.
Кроме того, несколько дней в году жители Коми не могут купить алкоголь в магазинах. Так называемый день трезвости ожидает граждан уже 1 июня, в День защиты детей. Также следует отметить, что в магазинах Коми невозможно будет купить алкоголь 29 июня (День молодежи) и 8 июля (День семьи, любви и верности).
Добавим, ранее запрет на продажу спиртного действовал в магазинах республики в День молодежи 27 июня и в ближайшие выходные дни после этого праздника (суббота, воскресенье). Позднее депутаты пересмотрели закон и внесли коррективы, согласно которым запрет распространяется лишь на последнюю субботу июня, а именно 29 июня (новая дата празднования Дня молодежи).
За нарушение правил продажи алкоголя в розницу предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а в некоторых случаях с конфискацией товара.