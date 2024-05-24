Квартира участника СВО на и несколько недель осталась без отопления, пока он был на фронте

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Троицко-печорского района выявила нарушение прав участника СВО.об летом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточняется в официальном релизе, в апреле 2023 года администрация троицко-печорского района предоставила жилье местному жителю, который являлся ребенком-сиротой. Квартира была оборудована автономным газовым отоплением. Однако из-за неисправности котла подача газа в квартиру была временно прекращена, и жилое помещение оставалось неотапливаемым в течение длительного времени, так как другого источника теплоснабжения там не было.

Соседи неоднократно обращались в администрацию с требованием решить проблему, однако необходимые меры так и не последовали. Сам молодой человек не имел возможности решить вопрос, поскольку находится в зоне боевых действий.