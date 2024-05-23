Москвичи и гости столицы могут узнать больше о Коми и выиграть путевку на Маньпупунер

Фото "Про Город Сыктывкар"

С 17 по 19 мая в Москве на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли Дни коми языка и письменности. Однако стенд продолжит свою работу до 8 июля. Журналист "Про Города" Никита Чернов побывал на локации и узнал, какие секреты она хранит в себе. Стенд находится в 75 павильоне на ВДНХ. На нем расположены все 89 регионов Российской Федерации. Республика Коми находится практически у самого выхода с выставки, а значит посетители точно обратят на нее внимание. Совсем рядом расположились Ленинградская и Мурманская области. Каждый регион пытается перетянуть внимание на себя.

Так, возле входа в избу расположился небольшой столик, на котором посетители могут ближе познакомиться с одним из первых древних алфавитов республики – анбуром. Именно с этой азбуки началась коми письменность. Сейчас ей 652 года. Сотрудники предлагают попробовать из этих древних букв составить свое имя. Получается это у каждого далеко не с первого раза.

Прямо на стенде "выросло" большое дерево. По мнению куратора выставки от региона Дарины Жуковой, корни стоящей сосны подразумевают под собой предков и род коми народа.

"Сам ствол — это прошлое и настоящее. То, что сейчас происходит в республике. Кроме того – это наше будущее. Также можно обратить внимание, что по дереву течет живительная вода. Это отражает в себе то, как культура, традиции и обычаи коми народа питают наш богатый край", – рассказала Дарина Жукова.



Также на выставке от республики расположено большое количество мультимедийных экранов, на которых показывают различные кадры с природой Коми. На одном из таких изображений есть кадры с Маньпупунера. К слову, посетители стенда могут принять участие в конкурсе путевок на плато.

"Все что показывается на экране – это туристические маршруты, где каждый может оказаться. Вот например показывают Маньпупунер. У многих эти столбы выветривания вызывают большой интерес. И сейчас у нас стартует третий розыгрыш вертолетного тура на плато. Для этого нужно прийти на наш стенд до 12 июня, выполнить простые условия и у каждого появится шанс туда отправиться", – добавляет куратор выставки.

На одном из экранов показывают трехмерного лося. Специалист рассказывает, что для них это животное на видео стало живым.

"Это у нас священный лось и тотемное животное Коми. Здесь у нас многие люди фотографируются. Помимо этого в республике создали первую лосеферму по одомашниванию лосей, а расположен он в Печоро-Илычском заповеднике", – рассказывает Дарина Жукова.



Внутри избы располагаются планшеты, на которых можно узнать свое тотемное животное согласно коми промысловому календарю. Также там разместили точную копию самой древней лыжи, которая была найдена на территории Коми. Ее примерный возраст составляет более 8000 лет. Рядом с этим артефактом есть экран, на котором дети могут посмотреть анимационную легенду об Иркапе, который по преданию является обладателем первых лыж.



Также каждому посетителю стенда дарят открытку, на которой продублировано описание личности отправляющего исходя из данных календаря. Люди могут прямо на выставке отправить ее своему близкому, знакомому или родственнику, и она обязательно дойдет до адресата.