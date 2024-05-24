Не берите - это подделка. Роскачество опубликовало марки шоколада, где одно пальмовое масло

Фото из архива "Про Города"

Эксперты провели исследование молочного шоколада, популярного лакомства среди россиян, и поделились рекомендациями по выбору качественного продукта, пишет ngzt.ru. Несмотря на то, что молочный шоколад пользуется большим спросом, найти действительно качественный продукт может быть непросто. Однако эксперты утверждают, что на полках магазинов можно найти шоколад высокого качества.

В число рекомендованных марок вошли:

Аленка;

Победа вкуса;

Конфил;

Яшкино.

Эксперты отмечают, что российские производители сладостей в последнее время значительно улучшили качество своей продукции. Рекомендованные марки шоколада соответствуют всем стандартам и содержат только натуральные какао-бобы и коровье молоко.