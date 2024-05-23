Назван самый вредный овощ после картофеля: летом мы едим его каждый день, еще и детей заставляем
- 17:00 23 мая
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- Служба новостей
Врач назвал самый вредный овощ после картофеля. Летом он обретает особую популярность. Его каждый день едят не только взрослые, но и дети. Материал опубликовали на сайте mk.ru.
Первый овощ. Картофель богат питательными веществами, особенно калием. Однако в нем содержится крахмал, который распадается на простые углеводы, что может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. Кроме того, в картофеле присутствует соланин - вещество, которое может негативно влиять на нервную систему. Также картофель имеет высокий гликемический индекс, что означает, что он быстро усваивается организмом и может вызывать чувство голода.
Второй овощ. Помидоры являются источником витаминов С и B. Один помидор может содержать до трети суточной нормы этих витаминов. Однако, если помидоры выращены с использованием химикатов, они могут быть опасны для здоровья. Кроме того, помидоры могут вызывать проблемы у людей с гастритом или язвой желудка из-за своей кислотности. Помидоры также могут вызывать скачки уровня сахара в крови.
Третий овощ. Баклажаны содержат не только соланин, но и способствуют увеличению количества щавелевой кислоты в организме. Это может привести к образованию камней в почках.
Четвертый овощ. Капуста противопоказана людям с заболеваниями щитовидной железы, так как в ней много йода. Она также сильно повышает уровень кислотности. При гастритах и язве капуста очень опасна.
Пятый овощ. В луке содержится фруктан – полимер фруктозы. В больших количествах фруктаны опасны для желудочно-кишечного тракта и при злоупотреблении могут привести к гастриту.