Как выстирать даже старые подушки: 1 хитрость от пота и изношенности

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Рано или поздно любая подушка приходит в непригодное состояние. Эту проблему можно легко решить, удалив с нее даже многолетние загрязнения. Рассказываем подробно, что может потребоваться для чистейшего результата. 1. Проверьте этикетку

Прежде чем начать процесс стирки, убедитесь, что ваша подушка подходит для стирки в стиральной машине. Обычно на этикетке указаны инструкции по стирке и сушке. Если на подушке нет ярлыка, лучше выбрать бережный режим стирки.

2. Предварительная обработка пятен

Перед стиркой хорошо вымойте или обработайте пятна от пота и грязи специальным средством для удаления пятен. Можно также использовать уксус или соду, нанося их на пятна и оставляя на несколько минут перед стиркой. Уксус и сода — это два эффективных и доступных продукта, которые могут помочь в удалении пятен от пота и грязи с подушек. Они обладают отбеливающими и антисептическими свойствами.

3. Выберите подходящий режим стирки

Для подушек, наполненных синтетическими материалами, обычно подходит режим стирки при температуре воды до 40 градусов Цельсия. Для натуральных наполнителей, таких как перо или пух, лучше выбирать более щадящий режим стирки.

4. Используйте мягкое моющее средство

Для стирки подушек рекомендуется использовать мягкое моющее средство, чтобы избежать повреждения наполнителя и сохранить его объем.

5. Дополнительный полоскание и отжим

После стирки выполните дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить моющее средство. Затем аккуратно отожмите подушки, чтобы избежать излишнего намокания.

6. Сушка

Лучше всего высушить подушки на свежем воздухе, чтобы они хорошо проветрились и избавились от неприятных запахов. Если погода не позволяет, можно использовать сушилку при низкой температуре.

7. Дополнительные средства для освежения

После сушки можно применить дополнительные средства для освежения, такие как спреи или порошки с ароматизаторами, чтобы придать подушкам приятный запах.