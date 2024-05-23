Клещи и комары не побеспокоят: простой способ без репеллентов
- 11:04 23 мая
- 6+
- Служба новостей
С наступлением сезона активности клещей, комаров и других назойливых насекомых, важно позаботиться о своей защите на открытой местности.
Но что делать, если у вас нет под рукой обычных средств от насекомых или они по каким-то причинам вам не подходят?
Эксперты из телеграм-канала "Дачные секреты" предлагают простое и надежное решение: обработать одежду обычным роликом для чистки с добавлением эфирного масла. Просто нанесите немного масла на ролик и протрите им поверхность вашей одежды несколько раз. Такой простой шаг гарантированно поможет защитить вас от укусов опасных насекомых.
Особенно стоит отметить, что лаванда и болотная мята являются отличными средствами от клещей, комаров и других насекомых. Если вы предпочитаете экологически чистые варианты, обратите внимание на масла лимонника и эвкалипта — они также помогут оберегать вас от назойливых насекомых.
Таким образом, необязательно тратиться на дорогостоящие средства от насекомых, когда существуют доступные и эффективные способы защиты от клещей, комаров и других кровососущих насекомых. Наслаждайтесь прогулками на природе еще больше, зная, что вы надежно защищены, пишет "Наша Газета".