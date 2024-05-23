Стакан на ведро — и огурцы с помидорами плодоносят, как соперники: вот что творит дармовой настой
- 10:45 23 мая
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- Служба новостей
Огурцы и помидоры - две самые распространенные культуры, которые россияне выращивают в своих огородах. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется поливать их раз в две недели обычным настоем из доступного и недорогого продукта.
По словам опытного огородника Елены Матвеевой, этот настой богат аминокислотами и кремнием - основным элементом для здоровья и роста растений, что способствует увеличению урожайности и укреплению их иммунитета. Регулярное внесение такой подкормки позволяет получать плоды и в прохладную погоду, а урожайность каждого куста может увеличиться вплоть до 5 раз!
Для приготовления настоя потребуется самый обычный колотый горох - один из самых доступных продуктов, который можно найти на прилавках. Залейте стакан гороха литром чистой воды и оставьте настаиваться сутки. Желательно разместить емкость в теплом месте, так как если жидкость начнет бродить, это только улучшит ее качество.
По истечении времени настой следует перелить в 10-литровое ведро с водой - и ваша подкормка готова. Сам горох можно использовать в качестве пищи, например, для приготовления каши. Полученный раствор используется при плановом поливе растений раз в 10-14 дней.
Колотый горох также богат витаминами группы В, витаминами К и РР, холином, калием, магнием, фосфором, железом, марганцем, медью, селеном, цинком. Это настоящее сокровище не только для человека, но и для растений, пишет ngnovoros.ru.