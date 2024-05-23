Свежо и солнечно: погода в Коми 23 мая

Стало известно, какой будет погода в Коми 23 мая. Информацию предоставили в региональном ЦГМС.

Сегодня жителей республики вновь ожидает прохладная погода с переменной облачностью. На севере и юге Коми возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Несильный ветер подует с юго-запада. Ночью его скорость не превысит 4-9 метров в секунду, днём ветер усилится до 8-13 метров в секунду. В ночное время столбик термометра вновь опустится ниже нуля - около -1... -6С, днем потеплеет до +1...+6С. В юго-западных районах температура поднимется еще выше - вплоть до +7... +12С.