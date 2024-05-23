Свежо и солнечно: погода в Коми 23 мая
- 08:30 23 мая
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- Татьяна Зубова
Стало известно, какой будет погода в Коми 23 мая. Информацию предоставили в региональном ЦГМС.
Сегодня жителей республики вновь ожидает прохладная погода с переменной облачностью. На севере и юге Коми возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Несильный ветер подует с юго-запада. Ночью его скорость не превысит 4-9 метров в секунду, днём ветер усилится до 8-13 метров в секунду. В ночное время столбик термометра вновь опустится ниже нуля - около -1... -6С, днем потеплеет до +1...+6С. В юго-западных районах температура поднимется еще выше - вплоть до +7... +12С.
В столице в этот день синоптики также обещают переменную облачность. При этом осадков не предвидится. Ветер 4-9 метров в секунду подует с северо-запада, но днем порывы могут достигнуть 13 метров в секунду. Температура ночью -1... -3С, днем воздух прогреется до +7...+9°С.