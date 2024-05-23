Нетрезвые ухтинцы вызвали спасателей, чтобы бесплатно добраться домой

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте мужчины хотели бесплатно доехать домой и вызвали спасателей. Подробности инцидента рассказали в "СПАС-КОМИ". Происшествие случилось ночью 22 мая. Ы дежурную часть поступил сигнал с просьбой спасти мужчин, оказавшихся на острове, подтопленным паводком. Псевдо-пострадавшие оказались на берегу реки Ухта в районе дома 29 по улице Транспортной.

На место немедленно выехали сотрудники Ухтинского аварийно-спасательного отряда "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС. По прибытии они выяснили, что компания из трех молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, отдыхала на берегу. Их жизни ничего не угрожало.