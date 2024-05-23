Самая вредная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

В сфере кулинарии и правильного питания каждый продукт имеет своих сторонников и противников. В недавнем интервью для Газета.ру врач-гастроэнтеролог из компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова вызвала активное обсуждение, назвав виноград одним из наиболее вредных видов ягод для организма.

По мнению специалиста, несмотря на приятный вкус и аромат, виноград может стать настоящим вызовом для определенных групп людей. Основная опасность заключается в высоком содержании глюкозы, что делает его нежелательным для пациентов с диабетом и циррозом печени.