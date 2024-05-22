Клещи тут же погибнут от этого средства: стоит всего 45 рублей, а защита лучше спрея из магазина
- 01:25 23 мая
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- Служба новостей
Использование эфирных масел является одним из наиболее эффективных способов защиты от клещей. Они создают вокруг человека аромат, который отпугивает этих насекомых.
Эфирные масла, такие как эвкалипт, гвоздика, герань, лаванда, мята и чайное дерево, эффективно отпугивают клещей. Их можно приобрести в аптеке или магазине примерно за 45 рублей.
Для усиления и продления действия эфирных масел рекомендуется добавлять их в основу из спирта, уксуса или глицерина.
Эфирные масла безопасны для нанесения на кожу человека, но не рекомендуется использовать их для обработки шерсти домашних животных, так как некоторые из них могут быть вредными для питомцев. Вместо этого можно использовать раствор на основе водки и ванилина.
Раствор водки и ванилина также служит эффективным репеллентом против клещей. Для его приготовления нужно смешать 2 грамма ванилина с 100 миллилитрами водки и настоять в течение 5-7 дней.