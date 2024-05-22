С 1 июня неработающих россиян ждет другая жизнь: Голикова раскрыла указ

В соответствии с предложениями Пенсионного фонда России, с 1 июня 2024 года средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Татьяна Голикова отметила, что это увеличение выплат будет осуществлено в рамках бюджетных параметров.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнение трех обязательных условий. Женщины могут выйти на пенсию после достижения 60 лет, а мужчины - после достижения 65 лет. Однако эти возрастные ограничения начнут действовать только с 2028 года, и в настоящее время проходит переходный период.