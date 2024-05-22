Запомните раз и навсегда: известный шеф-повар сказал, надо ли сливать первую воду при варке мяса

Бытует мнение, что в первой воде при варке бульона много грязи. Но так ли это на самом деле? Для приготовления хорошего мясного бульона важно многое - выбор мяса, качество воды, пропорции продуктов, температура варки. И, конечно, тонкости самого процесса приготовления. Например, известный шеф-повар Иван Кудряшов твердо убежден - воду после закипания мяса сливать не нужно. Материал опубликовали на сайте edimdoma.ru.

Сливать первую воду рекомендуется только в том случае, если у вас есть проблемы с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой. В остальных случаях делать этого не стоит. Дело в том, что большинство загрязнений и нечистот удаляется вместе с белковой пеной, которая образуется при закипании бульона. Поэтому достаточно просто снимать эту пену по мере ее появления на поверхности.