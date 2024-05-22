Назван самый вредный овощ после картофеля: летом мы едим его каждый день, еще и детей заставляем

Врач самый вредный овощ после картофеля. Летом он обретает особую популярность. Его каждый день едят не только взрослые, но и дети. Материал опубликовали на сайте mk.ru.

Первый овощ. Картофель богат питательными веществами, особенно калием. Однако в нем содержится крахмал, который распадается на простые углеводы, что может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. Кроме того, в картофеле присутствует соланин - вещество, которое может негативно влиять на нервную систему. Также картофель имеет высокий гликемический индекс, что означает, что он быстро усваивается организмом и может вызывать чувство голода.