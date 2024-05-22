Россияне отдохнут сразу 9 дней подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Ежегодно 12 июня россияне отмечают государственный праздник — День России. Это прекрасный повод отдохнуть от работы и провести время с семьей и друзьями. В 2024 году праздник выпадает на среду, поэтому для тех, кто работает пять дней в неделю, рабочая неделя сократится до четырех дней. Материал опубликовали на сайте prufy.ru.

Чтобы максимально насладиться теплыми июньскими днями, можно взять отпуск на 10, 11, 13 или 14 июня. Это позволит отдохнуть целых девять дней подряд — с 8 по 16 июня включительно. Четыре дня из них будут выходными — суббота и воскресенье.