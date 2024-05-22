Сплошная химия, а не соль: Роскачество назвало пять марок поваренной соли, которые не нужно покупать

Фото из архива "Про Города"

Исследование показало, что не все марки соли, представленные на российском рынке, соответствуют заявленным стандартам качества. Изучение упаковок и состава продукта позволило экспертам выделить пять марок поваренной соли, которые лучше не покупать. Вас обманывают

В России промышленная добыча пищевой соли ведется всего в четырех регионах - Республике Крым, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях. Однако многие отечественные производители соли указывают на упаковках весьма экзотическое происхождение своего продукта. Теоретически соль, "изготовленная" в Москве, Санкт-Петербурге или Ростове, могла бы там и добываться, ведь сотни миллионов лет назад вся Земля была покрыта морем, и в почве этих регионов остались залежи солей. Но на самом деле добыча соли в европейской части России не осуществляется, и скорее всего, производители из этих городов занимаются лишь фасовкой сырья, привезенного с крупных отечественных или зарубежных месторождений.

Для потребителей крайне важна информация о реальном происхождении соли, ведь ее состав во многом зависит от места и способа добычи. Однако не все фасовщики охотно делятся этими сведениями. Лишь производители товаров Торгового Дома СОЛЬ (Московская область) и Atlantika (Ростовская область) сообщили, что их соль белорусского и кипрского происхождения соответственно.В то же время многие игроки на рынке соли увлечены агрессивными маркетинговыми ходами. Показательный пример - маркировка "Без ГМО" на упаковках шести товаров из исследования. Стоит напомнить, что соль на 99% состоит из неизменяемых кристаллов хлорида натрия, которые никак нельзя "генномодифицировать", так как у них нет генов. Тем не менее, такая маркировка может положительно повлиять на продажи.

Роскачество рекомендует внимательно изучать информацию на упаковке соли. Сомнения у потребителей могут вызывать случаи, когда производитель не указывает место происхождения или приписывает товару явно абсурдные свойства.

А действительно ли вам продают "морскую" пищевую соль?

Отдельного внимания заслуживает маркировка "морская", которая часто встречается на упаковках соли. В данном веерном исследовании так позиционировалась почти половина его участников. Стоит понимать, что фактически "морской" может быть соль, добытая только садочным или самосадочным способом, и это всегда указывается на упаковке. В остальных случаях слово "морская" является фантазийным названием, которое, в частности, использовалось в четверти образцов веерного исследования. Такой маркетинговый прием приводит к тому, что люди покупают "качественную морскую соль", произведенную в Москве или, например, в Белоруссии, которая вообще не имеет выхода к морю.

Итак, Роскачество назвало пять брендов поваренной соли, которые оказались в конце рейтинга.

Соль "Торговый Дом СОЛЬ" получила низкую оценку от экспертов Роскачества, потому что в составе оказалось недостаточно йода. На маркировке товара производитель указал, что продукт не содержит ГМО, однако хлорид натрия, который является главной составляющей гранул соли, не подлежит генному модифицированию.

"Валетек" - единственный показатель, который не соответсвует повышенному стандарту Роскачества - это массовая доля йода.

"Белёк" - производитель допустил несоответствие стандарту Роскачества по показателю массовой доли йода. Также образец не соответствует стандарту Роскачества по уровню массовой доли нерастворимого остатка.

Crista - продукт относится к так называемой «соли без соли» - к товарам с пониженным содержанием хлорида натрия. Однако на упаковке производитель указал содержание NaCl в размере почти 70%, тогда как фактически в нем было обнаружено 85,7% натрий-хлора. Кроме того, маркировка товара говорила о 22% содержании хлорида калия, тогда как в реальности его количество составило 8,67%. Йода в составе тоже оказалось недостаточно.