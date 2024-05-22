Клещи моментально гибнут от этого средства: стоит 45 рублей, а защищает лучше аэрозоля из магазина

Использование эфирных масел является одним из наиболее эффективных способов защиты от клещей. Они создают вокруг человека аромат, который отпугивает этих насекомых.

Проведенные исследования показали, что наиболее эффективными в отпугивании клещей являются масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Их можно приобрести в аптеке или магазине примерно за 45 рублей.