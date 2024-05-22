Новая льгота вводится с 24 мая абсолютно для всех пенсионеров России
- 09:40 22 мая
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- Служба новостей
Начиная с 20 мая 2024 года, пожилые люди в России получили возможность воспользоваться новыми льготами от РЖД на проезд в поездах. Согласно этим условиям:
- Скидка 20% распространяется на всех пенсионеров, независимо от их возраста. Для получения скидки достаточно предъявить пенсионное удостоверение.
- Скидка действует только при покупке билетов в вагоны-купе, при условии, что билет был приобретен не менее чем за 5 дней до даты отправления. Если поездка планируется на более короткий срок, эта льгота не предоставляется.
- Билеты по льготной цене являются невозвратными. Однако, в случае уважительных причин для отмены поездки, например по состоянию здоровья, их можно вернуть.
- Льготные условия будут действительны до 20 декабря 2024 года, за исключением периода новогодних праздников.
Таким образом, новая льгота дает пенсионерам дополнительные возможности для экономии на железнодорожных поездках и расширяет их возможности для путешествий по России, пишет Наша газета.