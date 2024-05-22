Новая льгота вводится с 24 мая абсолютно для всех пенсионеров России

Начиная с 20 мая 2024 года, пожилые люди в России получили возможность воспользоваться новыми льготами от РЖД на проезд в поездах. Согласно этим условиям:

Скидка 20% распространяется на всех пенсионеров, независимо от их возраста. Для получения скидки достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

Скидка действует только при покупке билетов в вагоны-купе, при условии, что билет был приобретен не менее чем за 5 дней до даты отправления. Если поездка планируется на более короткий срок, эта льгота не предоставляется.

Билеты по льготной цене являются невозвратными. Однако, в случае уважительных причин для отмены поездки, например по состоянию здоровья, их можно вернуть.

Льготные условия будут действительны до 20 декабря 2024 года, за исключением периода новогодних праздников.

Таким образом, новая льгота дает пенсионерам дополнительные возможности для экономии на железнодорожных поездках и расширяет их возможности для путешествий по России, пишет Наша газета.