Вильфанд сказал, чего ждать от лета в 2024 году: но первые +20 градусов придут уже на этой неделе

Согласно прогнозу, Арктический циклон, который принес холод в Центральную Россию, начинает отступать, и к концу текущей недели ожидается значительное потепление. Температура может подняться выше 20 градусов Цельсия. Холодный воздух уже переместился за Урал, и на его место приходит мощный скандинавский антициклон. В начале недели температура воздуха будет повышаться постепенно. Во вторник ожидается, что столбик термометра поднимется до 15 градусов. Ночные температуры останутся прохладными, но риск заморозков будет снижаться.

Ожидается потепление не только в Центральной России, но и на Северо-Западе и в Поволжье. Однако на северо-востоке страны, включая Архангельскую область и Республику Коми, прогнозируются дожди. Также на севере Поволжья ожидаются осадки. На юге, в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа, ожидается неустойчивая погода с ливнями и возможным градом.

В связи с перемещением холодного циклона на Урал, в этом регионе первая половина недели будет ненастной. Ожидаются дожди, местами сильные, а также снег и мокрый снег. На Южном Урале ожидается усиление ветра.

В Свердловской области и на Среднем Урале ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до середины текущей недели. Температура может снизиться до минус 5 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла.

Относительно лета, Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предвидит, что оно будет теплым в целом. Введены новые климатические нормы, отражающие тенденцию к глобальному потеплению. Он отметил, что если бы этот прогноз был по старым нормам, то лето можно было бы назвать жарким. Однако в некоторых регионах прогнозируется высокий уровень пожарной опасности из-за антициклонального характера погоды.

Июнь 2024 года ожидается теплее, чем в прошлом году, особенно на севере и центре Западной Сибири. Июль также предполагается более теплым по сравнению с прошлым годом, особенно на северо-востоке европейской части России. К концу лета температура также будет выше нормы в некоторых регионах России, включая север европейской территории, Урал, Си Сибирь.