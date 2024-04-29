Медики одного города в Коми спасают пациентов на вездеходе
- 16:58 29 апреля
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- Дмитрий Толстенёв
В Воркуте врачи скорой помощи продолжают спасать жизни пациентов, используя для этого специально оборудованный вездеход.
Это транспортное средство не только оснащено всем необходимым для предоставления медицинской помощи, но и успешно справляется с самыми суровыми препятствиями Заполярья.
По словам водителя вездехода, его проходимость во многом зависит от колес. Шины с диаметром 1300 на 500 и низким давлением позволяют транспорту легко преодолевать метровые сугробы, бездорожье и тундру. Благодаря этим характеристикам, врачи скорой помощи могут быстро и эффективно доставить неотложную помощь тем, кто нуждается в спасении.
Вездеход предназначен для транспортировки медицинской бригады к месту вызовов в удаленные поселки, для эвакуации пациентов и пострадавших от стихийных бедствий. Вместимость транспорта позволяет перевозить бригаду скорой помощи и до двух пострадавших, что существенно повышает шансы на спасение для тех, кто оказался в критической ситуации.
Благодаря такому инновационному транспортному средству, жители удаленных районов могут быть уверены в том, что помощь придет к ним вовремя и в полном объеме. Врачи скорой помощи в Воркуте продолжают улучшать качество своей работы, используя передовые технологии и инструменты для оказания медицинской помощи в самых экстремальных условиях.