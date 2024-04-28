Пианино в парке имени Кирова заменят в 2024 году

Нынешнее пианино в парке имени Кирова поставили еще в 2019 году, однако оно вышло из строя в 2023 году. Местные жители города Сыктывкар сообщили о негодности красного пианино. Несколько клавиш отсутствуют, а корпус поврежден, что делает невозможным играть на этом инструменте.

Администрация Сыктывкара сообщила, что пианино не подлежало ремонту. В связи с этим и с учетом мнения горожан было принято решение не убирать инструмент на зимний период, а оставить его в парке. В честь Дня России и Дня города, которые будут отмечаться 12 июня, пианино будет заменено на другой инструмент, находящийся в хорошем состоянии.

