Пианино в парке имени Кирова заменят в 2024 году
- 19:15 28 апреля
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- Влад Смекалов
Фото: unsplash
Пианино, которое располагается в парке имени Кирова, будет заменено на новый инструмент к июню текущего года.
Нынешнее пианино в парке имени Кирова поставили еще в 2019 году, однако оно вышло из строя в 2023 году. Местные жители города Сыктывкар сообщили о негодности красного пианино. Несколько клавиш отсутствуют, а корпус поврежден, что делает невозможным играть на этом инструменте.
Администрация Сыктывкара сообщила, что пианино не подлежало ремонту. В связи с этим и с учетом мнения горожан было принято решение не убирать инструмент на зимний период, а оставить его в парке. В честь Дня России и Дня города, которые будут отмечаться 12 июня, пианино будет заменено на другой инструмент, находящийся в хорошем состоянии.