Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет большой сюрприз с 1 мая

С 1 мая февраля российские пенсионеры, которые не имеют иного источника дохода, кроме своей пенсии, ожидает значительное изменение. Вступает в силу новое законодательство, которое предусматривает увеличение пенсионных выплат для данной категории граждан.

Согласно новым правилам, пенсионеры, у которых нет других источников дохода, будут получать большую сумму пенсии. Данное изменение призвано обеспечить более достойные условия жизни для этой группы граждан, у которых пенсия является единственным источником средств к существованию.