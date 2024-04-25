Айтишник из Коми неделю скитался по подъездам и магазинам Череповца

Айтишник и по совместительству многодетный отец Владимир Козлов из Сыктывкара оказался в незнакомом городе без какой-либо поддержки. Подробности невероятной истории рассказали волонтеры-поисковики из отряда "ЛизаАлерт" Вологодской области. Заявка на поиск Владимира поступила на горячую линию отряда вечером 21 февраля, но только через несколько дней, 24 февраля, удалось приступить к работе с этой заявкой. Поисковики буквально ходили по следам горожанина.

С помощью камер удалось отследить первые перемещения пропавшего и сделать его актуальную фотографию. Волонтёры выяснили, что Владимиру вызывали скорую помощь, и в городской больнице есть неизвестный пациент, который хорошо подходит по возрасту. Женщина-волонтер отправилась туда, но к этому моменту пациент уже ушел, так как медицинский работник дал ему деньги на билет домой. Однако опрос показал, что загадочный пациент не Владимир, так как не все приметы совпадали.