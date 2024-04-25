Айтишник из Коми неделю скитался по подъездам и магазинам Череповца
- 08:15 25 апреля
- 12+
- Татьяна Зубова
Айтишник и по совместительству многодетный отец Владимир Козлов из Сыктывкара оказался в незнакомом городе без какой-либо поддержки. Подробности невероятной истории рассказали волонтеры-поисковики из отряда "ЛизаАлерт" Вологодской области. Заявка на поиск Владимира поступила на горячую линию отряда вечером 21 февраля, но только через несколько дней, 24 февраля, удалось приступить к работе с этой заявкой. Поисковики буквально ходили по следам горожанина.
С помощью камер удалось отследить первые перемещения пропавшего и сделать его актуальную фотографию. Волонтёры выяснили, что Владимиру вызывали скорую помощь, и в городской больнице есть неизвестный пациент, который хорошо подходит по возрасту. Женщина-волонтер отправилась туда, но к этому моменту пациент уже ушел, так как медицинский работник дал ему деньги на билет домой. Однако опрос показал, что загадочный пациент не Владимир, так как не все приметы совпадали.
Волонтеры не сдались и распространили ориентировки в социальных сетях, и это помогло получить важное свидетельство. В течение первых суток работы с заявкой удалось выяснить, что Владимира видели в подъездах и магазинах. Никаких других зацепок не было, но важную информацию предоставила женщина, которая видела пропавшего рядом с одним домом два дня подряд. Владимир был без вещей, возможно, его обокрали, в его сумке был ноутбук. Также сотрудники диспетчерской службы сообщили, что заявки на такого человека в области не поступал, поэтому он не числился как без вести пропавший.
Поиски продолжались, и они сосредоточились на одном дворе, где Владимир находился практически все дни. Волонтеры осматривали каждый метр этой территории, опрашивали таксистов, людей на автовокзале, в магазинах, прохожих. В итоге они нашли предметы в подъездах, указывающие на то, что Владимир ночевал там.
Около 10 утра пришло сообщение, что Владимир был в магазине "Магнит" через дорогу от вокзала всего 20 минут назад. Фотографии с камеры подтвердили, что это он. Затем стало известно, что в один из подъездов в том же дворе зашел человек, который был записан на видео в магазине. Через несколько минут пришло долгожданное сообщение: "нашли! "
27 февраля Владимир был со своей семьей в республике Коми, и как он туда добрался - это уже отдельная история, напоминающая квест, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".