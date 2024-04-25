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Нефтяник из Усинска, желая "купить любовь", потерял 30 тысяч рублей

Нефтяник из Усинска, желая "купить любовь", потерял 30 тысяч рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Нефтяник из Усинска в поисках любви потерял 30 тысяч рублей. Подробности необычной истории рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как уточняется в материалах дела, в полицию города обратился 24-летний сотрудник нефтяного предприятия и заявил, что стал жертвой обмана. Молодой человек рассказал, что нашёл в интернете некий сайт знакомств, где можно было воспользоваться платными услугами. В том числе пользователям предлагалась ночная встреча с девушкой. Парень заплатил аванс.

Почти сразу ему позвонили неизвестные и заявили, что из-за неправильного оформления платежа онлайн площадка заблокировалась. Чтобы все-таки встретиться с девушкой, от парня потребовали повторить операцию, при этом пояснили, что этот новый взнос учтут как страховку сотрудницы интим-салона.

Наивный нефтяник согласился и вновь перевёл деньги. Однако встреча так и не случилась, гостья просто не пришла. Контрактные телефоны оказались не доступны. Лишь тогда мужчина понял, что попался на уловку аферистов.

Следователи Усинска завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

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