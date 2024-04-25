Нефтяник из Усинска, желая "купить любовь", потерял 30 тысяч рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Нефтяник из Усинска в поисках любви потерял 30 тысяч рублей. Подробности необычной истории рассказали в пресс-службе МВД по Коми. Как уточняется в материалах дела, в полицию города обратился 24-летний сотрудник нефтяного предприятия и заявил, что стал жертвой обмана. Молодой человек рассказал, что нашёл в интернете некий сайт знакомств, где можно было воспользоваться платными услугами. В том числе пользователям предлагалась ночная встреча с девушкой. Парень заплатил аванс.

Почти сразу ему позвонили неизвестные и заявили, что из-за неправильного оформления платежа онлайн площадка заблокировалась. Чтобы все-таки встретиться с девушкой, от парня потребовали повторить операцию, при этом пояснили, что этот новый взнос учтут как страховку сотрудницы интим-салона.

Наивный нефтяник согласился и вновь перевёл деньги. Однако встреча так и не случилась, гостья просто не пришла. Контрактные телефоны оказались не доступны. Лишь тогда мужчина понял, что попался на уловку аферистов.