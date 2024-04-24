С 1 мая цены будет не узнать: "Магнит" и "Пятерочка" приняли новое решение для всех россиян

Фото из архива "Про Города"

Изменения будут во всех магазинах в ближайшие дни В ближайшее время покупателей в России ждет приятный сюрприз: крупные федеральные сети продуктовых магазинов объявили о существенном снижении цен на многие товары. Изменения коснутся как молочной продукции, сыра и яиц, так и колбасных изделий, мяса, замороженных продуктов и консервации.

«Пятерочка» снижает цены с 1 мая

Сеть «Пятерочка», магазины которой представлены практически во всех регионах России, вводит существенные скидки на широкий ассортимент товаров уже с 1 апреля. Покупателей ждут снижения цен на 10-49% на следующие категории:

Молочная продукция: полукилограммовая упаковка творога жирностью 5% подешевеет на 26% (с 260 до 189 рублей).

Колбасные изделия: палка краковской колбасы будет стоить на 42% дешевле (всего 139 рублей).

Мясо: ожидается снижение цен на различные виды мяса, в том числе свинину, говядину и курицу.

Замороженные продукты: скидки коснутся пельменей, вареников, овощных смесей и других замороженных продуктов.

Консервация: покупатели смогут приобрести консервированные овощи, фрукты и рыбу по более выгодным ценам.

«Магнит» объявляет о масштабном снижении цен

Сеть «Магнит» также решила порадовать своих покупателей снижением цен. В мае в магазинах сети будут действовать внушительные скидки на широкий ассортимент товаров:

Ветчина весом 450 граммов подешевеет на 55%.

Пельмени станут доступнее на 40%.

Сметана и шоколад будут продаваться по цене на 30% ниже.

Чипсы, газированные напитки, сыр и кофе также попадут под действие скидок.

Причины снижения цен

Снижение цен в продуктовых сетях связано с несколькими факторами:

Сезонность: весна - традиционное время для снижения цен на некоторые категории товаров, например, на молочную продукцию и овощи.

весна - традиционное время для снижения цен на некоторые категории товаров, например, на молочную продукцию и овощи. Конкуренция: продуктовые сети активно конкурируют между собой, предлагая покупателям более выгодные цены.

продуктовые сети активно конкурируют между собой, предлагая покупателям более выгодные цены. Маркетинговые акции: снижение цен - это эффективный способ привлечь покупателей и увеличить продажи.

Советы покупателям

В связи с предстоящим снижением цен покупателям рекомендуется:

Составить список покупок: определите, какие товары вам нужны, и сравните цены в разных магазинах.

определите, какие товары вам нужны, и сравните цены в разных магазинах. Использовать дисконтные карты: воспользуйтесь картами лояльности, чтобы получить дополнительные скидки.

воспользуйтесь картами лояльности, чтобы получить дополнительные скидки. Следить за акциями: обращайте внимание на рекламные акции и специальные предложения в магазинах.