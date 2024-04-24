На трассе в Коми ограничат движение транспорта
- 08:30 24 апреля
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- Татьяна Зубова
На трассе "Вятка" в Коми ограничат движение. Речь идет об участке дороги на 786 километре.
Как пояснили в УГИБДД МВД по Коми, такая мера необходима, чтобы осуществить ремонт дорожного покрытия у железнодорожного переезда. Временная организация движения путем расстановки временных дорожных знаков коснется Сыктывкара на участке дороги в районе д. 67 на Сысольском шоссе.
Ограничения продлятся с 00: 00 часов до 5:00 часов 25 апреля.
Напомним, ранее в столице Коми изменили схему движения транспорта в районе железнодорожного вокзала. При этом схему меняли дважды. Первый вариант "не оценили" водители. Автовладельцы негодовали, что движение затруднено, из-за чего машины подолгу стоят в пробке. После многочисленных жалоб мэрия вновь скорректировала схему и наладила движение, сообщили в пресс-службе администрации города.