На трассе в Коми ограничат движение транспорта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На трассе "Вятка" в Коми ограничат движение. Речь идет об участке дороги на 786 километре.

Как пояснили в УГИБДД МВД по Коми, такая мера необходима, чтобы осуществить ремонт дорожного покрытия у железнодорожного переезда. Временная организация движения путем расстановки временных дорожных знаков коснется Сыктывкара на участке дороги в районе д. 67 на Сысольском шоссе.