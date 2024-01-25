У ж/д вокзала в Сыктывкаре вновь изменилась схема движения, сообщили в столичной мэрии.

Напомним, и ранее на этом участке установили дополнительные ограждения. Однако автовладельцев не оценили таких нововведений. По словам горожан, теперь на этом участке дороге возникают постоянные пробки движение затруднено: машины не могут ни заехать, ни выехать. Просьбу вернуть прежнюю схему движения горожане высказали на прямой линии с мэром столицы Коми Владимиром Голдиным.