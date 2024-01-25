У ж/д вокзала в Сыктывкаре вновь изменилась схема движения
- 08:45 25 января
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- Татьяна Зубова
У ж/д вокзала в Сыктывкаре вновь изменилась схема движения, сообщили в столичной мэрии.
Напомним, и ранее на этом участке установили дополнительные ограждения. Однако автовладельцев не оценили таких нововведений. По словам горожан, теперь на этом участке дороге возникают постоянные пробки движение затруднено: машины не могут ни заехать, ни выехать. Просьбу вернуть прежнюю схему движения горожане высказали на прямой линии с мэром столицы Коми Владимиром Голдиным.
Градоначальник, в свою очередь, пожелания граждан принял во внимание. И уже сейчас часть ограждений убрали с данного участка дорог, плюс поставили дополнительные знаки, которые регулируют приоритет проезда.
"Мы стараемся внимательно реагировать на конструктивные просьбы граждан", - заявил Владимир Голдин.
Напомним, ранее на улице Морозова обезопасили нерегулируемый пешеходный переход, на котором сбили трехлетнего мальчика,
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