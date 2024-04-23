Сыктывкарская пенсионерка отдала целителю более миллиона рублей и стала чувствовать себя хуже
- 08:30 23 апреля
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- Татьяна Зубова
В дежурную часть полиции Сыктывкара обратилась 77-летняя местная жительница и заявила, что стала жертвой обмана.
Как уточняется в материалах дела, пожилая горожанка увлеклась медициной. Женщина регулярно просматривала разного рода медицинские каналы в интернете. Один из блогеров-целителей вызвал у нее особенное доверие, и она обратилась к нему, желая получить помощь. В ходе телефонного разговора с мужчиной, который представился специалистом по восстановлению здоровья, она оказалась легкой "добычей" для мошенника. Тот заверил пенсионерку, что способен лечить людей на расстоянии, а после предложил ей освоить курс дистанционной реабилитации.
В течение двух месяцев лжеспециалист поддерживал связь с горожанкой по телефону и проводил "сеансы лечения". За это время пенсионерка перевела более 1,2 миллиона рублей на девять банковских счетов злоумышленника.
Однако после завершения "восстановительного курса" потерпевшая почувствовала ухудшение своего здоровья и лишь тогда осознала, что ее обманули.
В связи с этим, следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением гражданину значительного ущерба".