Сыктывкарская пенсионерка отдала целителю более миллиона рублей и стала чувствовать себя хуже

В дежурную часть полиции Сыктывкара обратилась 77-летняя местная жительница и заявила, что стала жертвой обмана.

Как уточняется в материалах дела, пожилая горожанка увлеклась медициной. Женщина регулярно просматривала разного рода медицинские каналы в интернете. Один из блогеров-целителей вызвал у нее особенное доверие, и она обратилась к нему, желая получить помощь. В ходе телефонного разговора с мужчиной, который представился специалистом по восстановлению здоровья, она оказалась легкой "добычей" для мошенника. Тот заверил пенсионерку, что способен лечить людей на расстоянии, а после предложил ей освоить курс дистанционной реабилитации.