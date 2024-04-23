Мокрый снег, дождь, гололедица: синоптики рассказали о погоде в Коми 23 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 23 апреля, в Коми ожидаются осадки. Эту информацию предоставили специалисты регионального ЦГМС. В целом в этот день на территории республики ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем юго-западе, днем на юго-западе синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Кроме того, на дорогах установится гололедица.

С востока подует довольно сильный ветер - около 7-12 метров в секунду. На севере Коми по-прежнему держится зимняя погода. В ночное время суток морозы здесь достигнут -11... -16С, а местами температура может опуститься до -18...-23С. Днем -2... +3С, местами -4... -9С.

В центральных районах республики ночью столбик термометра будет колебаться в районе -5... -10С. Днем потеплеет до +2... +7С. Аналогичная ситуация и на юге Коми, однако ночью здесь 0...-5С. Теплее всего на крайнем юге. Днём воздух прогреется до +9... +14С, ночью - около 0...+5С.