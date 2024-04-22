В Коми в этом году начнется строительство еще двух школ

Новые образовательные учреждения появятся в Сыктывкаре и в Печоре

В этом году в Республике Коми планируется начать строительство еще двух школ: одна расположится на улице Тентюковской в столице Коми с 825 местами, а вторая - в Печоре на 650 мест.



На сегодняшний день в регионе строятся пять образовательных объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Строительство включает две школы с 825 местами в микрорайоне Емваль Эжвинского района города Сыктывкара и школу с 600 местами в селе Ижма, а также детские сады на 99 мест в деревне Бакур Ижемского района и на 25 мест в поселке Озерный Печорского района. Кроме того, в процессе строительства находится объединенный образовательный комплекс с 550 ученическими и 200 дошкольными местами в селе Выльгорт Сыктывдинского района.



Все созданные учебные и дошкольные места будут соответствовать современным требованиям в области оборудования, комфорта и безопасности.



Кроме того, уже готова проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство еще четырех школ. Для устранения проблемы второй смены планируется строительство новых корпусов для школ № 3 и № 38 в Сыктывкаре. Каждый из этих корпусов будет рассчитан на 400 мест. Также в ближайших планах - строительство нового здания начальной школы на 250 мест в селе Корткерос и школы на 142 места в селе Ыб Сыктывдинского района.



В Коми создаются современные условия для образования не только школьников и детей детских садов, но и студентов. В настоящее время продолжается реконструкция главного учебного корпуса СГУ имени Питирима Сорокина.



За последние 10 лет в Коми благодаря строительству, реконструкции и приобретению помещений были построены 36 детских садов на 4029 дошкольных мест и 15 школ на 4574 ученических места.