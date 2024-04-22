В майских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще больше
- 13:14 22 апреля
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- Служба новостей
В майских квитанциях появилась новая информационная строка, которая называется "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение касается владельцев квартир, в которых установлены счетчики для воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.
Уточняется, что это изменение будет применяться только в том случае, если в течение 2023 года не было перерасчета. Теперь необходимо оплачивать все коммунальные услуги без просрочек. Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, рекомендуется использовать карты, которые предоставляют кэшбэк за такие расходы.
Перерасчет – это повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом изменений и новых обстоятельств. Коммунальные службы проводят перерасчеты, чтобы выявить и скорректировать недоплаты или переплаты. В случае недоплаты, сумма за ЖКУ будет увеличена в следующем платеже, а в случае переплаты сумма может быть засчитана на будущие начисления или переведена на счет пользователя. Перерасчеты осуществляются управляющими компаниями по заявлению жильцов или предписанию контролирующих органов, сообщает progorod43.ru.