И неработающим, и работающим: пенсионерам со стажем необходимо срочно оформить льготу

Эта инициатива направлена на признание и вознаграждение тех, кто многие годы трудился на благо своего места жительства.

Интересно, что данная льгота распространяется даже на работающих пенсионеров, что делает эту программу еще более привлекательной и доступной для всех желающих. Для получения звания "Ветеран труда" необходимо лишь подтвердить свой трудовой стаж в конкретном регионе.