Стало известно, как обустроят сквер у центра досуга и кино "Октябрь"

Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре появится новое общественное пространство рядом с центром досуга и кинотеатром "Октябрь". Это станет возможным благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". К работе приступят уже в этом году, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Новый сквер будет представлять собой комплекс из трех частей. Центральная территория станет сценической зоной с амфитеатром, предназначенным для проведения различных мероприятий. Кроме того, для горожан обустроят так называемую транзитную зону с беседками и отдельно зону тихого отдыха с подвесными скамейками и уличной библиотекой. Внутри сквера расположится уютная кофейня.

На территории сквера высадят различные деревья, в том числе липы, клены, шаровидные ивы, пузыреплодники, а также популярные у местных жителей сирени. Важно отметить, что беседки и амфитеатр украсят специально разработанным орнаментом в коми национальном стиле, что придаст пространству национальный калорит.