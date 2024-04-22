На неделе в Коми вновь похолодает
- 07:00 22 апреля
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- Татьяна Зубова
На следующей неделе, после того, как южный циклон уйдет за Урал в Коми установится повышенное атмосферное давление. Это означает, что холодная погода вновь вернётся в регион, сообщают специалисты ЦГМС.
В большинстве районов республики ожидается малооблачная погода. Ночные показатели температуры будут колебаться от -5С до -12С, на крайнем севере возможны морозы под -20С. Днем, несмотря на малооблачную погоду, температура не превысит +2...+4С, на крайнем северо-востоке и вовсе остановится в пределах -3...-8С.
Единственное место, где погода будет отличаться, это юго-запад. Здесь есть большая вероятность, что в начале недели без осадков не обойтись. Причина - атмосферный фронт, который "разделит" две разные воздушные массы.
Температура воздуха на юго-западе остановится в районе +3...+8С. Ситуация изменится лишь в конце недели - на фоне прояснений ожидается потепление вплоть до +10...+15 градусов Цельсия.