На неделе в Коми вновь похолодает

На следующей неделе, после того, как южный циклон уйдет за Урал в Коми установится повышенное атмосферное давление. Это означает, что холодная погода вновь вернётся в регион, сообщают специалисты ЦГМС.

В большинстве районов республики ожидается малооблачная погода. Ночные показатели температуры будут колебаться от -5С до -12С, на крайнем севере возможны морозы под -20С. Днем, несмотря на малооблачную погоду, температура не превысит +2...+4С, на крайнем северо-востоке и вовсе остановится в пределах -3...-8С.