Сыктывкарец сдал в Росгвардию оружие, найденное в лесу
- 22 апреля 06:45
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- Татьяна Зубова
Сотрудники росгвардии коми сообщают, что мужчина 1975 года рождения добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы по Сыктывкару огнестрельное оружие, которое он нашел в лесу. Эту информацию предоставили в пресс-службе росгвардии коми.
Как уточнили в управлении, гражданин решил поехать в лес за дровами рядом с поселком Веть Княжпогостского района. Там, пока он пилил валежник, под ним обнаружился торчащий брезентовый сверток. Внутри свертка мужчина обнаружил разобранное оружие. На прикладе и стволе были видны потертости, сколы и следы ржавчины. Зная о последствиях незаконного хранения оружия, гражданин решил сдать свою находку в росгвардию. За такой поступок ему положено денежное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей.
Отделение лицензионно-разрешительной работы по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому районам управления росгвардии по республике Коми напоминает, что согласно действующему законодательству граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности в случае, если они добровольно сдали оружие и боеприпасы.