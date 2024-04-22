Сыктывкарец сдал в Росгвардию оружие, найденное в лесу

Сотрудники росгвардии коми сообщают, что мужчина 1975 года рождения добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы по Сыктывкару огнестрельное оружие, которое он нашел в лесу. Эту информацию предоставили в пресс-службе росгвардии коми.

Как уточнили в управлении, гражданин решил поехать в лес за дровами рядом с поселком Веть Княжпогостского района. Там, пока он пилил валежник, под ним обнаружился торчащий брезентовый сверток. Внутри свертка мужчина обнаружил разобранное оружие. На прикладе и стволе были видны потертости, сколы и следы ржавчины. Зная о последствиях незаконного хранения оружия, гражданин решил сдать свою находку в росгвардию. За такой поступок ему положено денежное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей.