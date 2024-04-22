Морозы под -20С и холодный ветер погода в Коми 22 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в регионе сегодня, 22 апреля. По информации специалистов, в этой день ожидаются небольшие осадки в ночное время суток. Ветер северной части достигнет скорости 7-12 метров в секунду. В южных районах восточный, северо-восточный ветер ночью не превысит 2-7 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду.

В северной части республики продолжают стоять морозы. Синоптики прогнозируют ночью температуру 11... 16С ниже нуля, а при прояснении столбик термометра опустится до -19... -24С. Днем значительно теплее - около -1... -6С, местами -8... -13С. В южных районах околонулевые показатели - ночью -1... -6С, днём 0...+5С. Теплее всего на крайнем юге - днём здесь до +8.... +13С.