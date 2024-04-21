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В России отмечается увеличение числа случаев заражения менингококковой инфекцией

В России отмечается увеличение числа случаев заражения менингококковой инфекцией

Доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. Смородинцева, выступил на научно-практической конференции в Сыктывкаре, где рассказал о том, что инфекционные болезни являются социальными и обусловлены поведенческими факторами.

Эксперт также представил прогнозы по сезону ОРВИ на 2023-2024 годы. По его словам, среди всех инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 90% от всех случаев. Грипп – это контролируемая инфекция, и правильная и адекватная вакцинация помогает сократить количество заболевших.

Во время пандемии COVID-19 многие полагали, что грипп был побежден. Однако в последние годы заболеваемость гриппом начала возрастать, что повышает риск новой пандемии, связанной с гриппом птиц.

Сегодня врачи сталкиваются с вспышками кори в России, и причина этому – изменение отношения населения к вакцинации. Также отмечается увеличение случаев менингококковой инфекции, которая распространяется по всей стране.

Дмитрий Лиознов подчеркивает, что с изменением демографических показателей и ростом числа пожилых людей становится важной вакцинация на протяжении всей жизни.

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