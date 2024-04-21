В России отмечается увеличение числа случаев заражения менингококковой инфекцией

Доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. Смородинцева, выступил на научно-практической конференции в Сыктывкаре, где рассказал о том, что инфекционные болезни являются социальными и обусловлены поведенческими факторами.

Эксперт также представил прогнозы по сезону ОРВИ на 2023-2024 годы. По его словам, среди всех инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 90% от всех случаев. Грипп – это контролируемая инфекция, и правильная и адекватная вакцинация помогает сократить количество заболевших.