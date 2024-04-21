Печорский авиаотряд "Комиавиатранса" будет переведен в Усинск

АО "Комиавиатранс" активно работает над внедрением мер, направленных на повышение производительности, увеличение доходности и повышение конкурентоспособности предприятия на рынке авиационных перевозок. На данный момент доля авиационных работ и перевозок АО "Комиавиатранс" из аэропорта Печора (вертолетами) составляет менее 4% от общего объема. Основной объем авиационных работ выполняется из аэропорта Усинск, где на 2024 год планируется базирование 6-8 вертолетов аэроотряда "Комиавиатранс".

С учетом этого было принято решение о расширении Усинской авиационной эскадрильи путем создания дополнительных должностей пилотов и бортмехаников-инструкторов. Также сотрудникам, ранее работавшим в Печорском авиаотряде, будет предложено занимать эти должности с последующим ликвидированием последнего.