Самый простой рецепт пышных оладушек: как в детском саду или советской школьной столовой

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Красивые и невероятно вкусные оладьи, рецепт которых знали все повара СССР Дрожжевые оладушки готовятся на молоке, но можно их приготовить и на воде, и они всегда будут очень вкусными и пышными.

Ингредиенты:

Для активации дрожжей (опара):

Молоко - 125 мл

Сахар – 1 ч. ложка

Дрожжи – 1 ч. ложка с небольшой горкой (5 грамм)

Мука – 3 ст. ложки с небольшой горкой (60 грамм)

Тесто:

Вся опара

Молоко – 125 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст. ложка

Соль – ½ ч. ложки

Мука – 190 грамм

Растительное масло для жарки

Как приготовить оладьи:

Сначала активируйте дрожжи. В 125 мл теплого молока добавьте 1 ч. ложку сахара, 1 ч. ложку с небольшой горкой сухих дрожжей и 3 ст. ложки муки от общего количества. Перемешайте, чтобы не было комочков и разошлись дрожжи. Оставьте на 10-15 минут до появления пенной шапочки.

К активным дрожжам добавьте 125 мл теплого молока, 1 ст. ложку сахара, 1 яйцо, ½ ч. ложки соли и перемешайте. Постепенно добавьте всю оставшуюся просеянную муку. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, чаще всего на 250 мл молока нужно 250 грамм муки. Правильная и нужная консистенция теста для оладий - это когда тесто тянется, а не льется, не капает, не падает комком.

Оставьте тесто для оладий подходить на 1 - 1,5 часа в теплом месте без сквозняков. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в 3 раза.